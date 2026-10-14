L-au convins să semneze și FCSB jubilează: "Gigi a dat lovitura!"

L-au convins să semneze și FCSB jubilează: &quot;Gigi a dat lovitura!&quot; Superliga
SPORT.RO
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Optimismul e din nou la cote înalte în tabăra celor de la FCSB, după ce Laurențiu Reghecampf s-a întors pentru al treilea mandat de antrenor.

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FCSBLaurentiu ReghecampfGigi BecaliMihai Stoica
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Aflată în a doua jumătate a clasamentului după 10 etape și la mare distanță în spatele liderului Dinamo, FCSB nu a mai avut răbdare cu Marius Baciu și l-a convins pe Laurențiu Reghecampf să revină la echipă, după rezilierea înțelegerii cu Esperance Tunis.

Mihai Stoica: "Gigi chiar a dat lovitura cu Reghecampf, sunt convins de treaba asta"

Reghecampf, care în discuțiile private cu Gigi Becali ar fi "promis" 10 victorii în primele 10 etape, a debutat cu dreptul, 1-0 contra celor de la Oțelul.

Mihai Stoica este convins că Reghecampf este "mai bun decât era înainte", referindu-se la precedentele două mandate, când tehnicianul a reușit să câștige două titluri și să ajungă în optimile de finală Europa League, printre altele.

"Reghecampf e mult, mult mai liniștit. Se vede că acum are un echilibru pe care l-a dobândit în ultimii ani. Este un antrenor foarte bun, mult mai bun decât era înainte. Iar înainte nu era rău deloc. Gigi chiar a dat lovitura, sunt convins de treaba asta", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Ce a schimbat Reghecampf la FCSB: "Din câteva vorbe l-a făcut să se antreneze și să joace"

Pentru a-și susține punctul de vedere, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a explicat ce a schimbat deja Reghecampf în săptămânile pe care le-a avut la dispoziție.

"Noi aveam în staff oameni care nu se înțelegeau foarte bine și era o fractură de comunicare între ei. Unul avea o variantă, altul avea altă variantă. Eu, după atâția ani în care conduc cluburi, nu am fost în stare să-i fac să se înțeleagă. Efectiv nu am răbdare. Reghe a rezolvat asta în câteva minute. Ăsta e doar un exemplu.

Un alt exemplu, cu un fotbalist care a venit și a spus că nu se poate antrena. Deja la mine era depășită temperatura de fierbere. Tot așa, în câteva vorbe, l-a făcut să se antreneze și să joace. Nu meci oficial, ci meci de pregătire. Fotbalistul respectiv a avut niște probleme medicale, le depășise, dar era puțin speriat. Sunt foarte multe, dar chiar n-are sens să vorbesc prea mult", a mai spus Mihai Stoica.

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