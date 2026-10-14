L-au convins să semneze și FCSB jubilează: "Gigi a dat lovitura!"

Aflată în a doua jumătate a clasamentului după 10 etape și la mare distanță în spatele liderului Dinamo, FCSB nu a mai avut răbdare cu Marius Baciu și l-a convins pe Laurențiu Reghecampf să revină la echipă, după rezilierea înțelegerii cu Esperance Tunis.

Mihai Stoica: "Gigi chiar a dat lovitura cu Reghecampf, sunt convins de treaba asta"

Reghecampf, care în discuțiile private cu Gigi Becali ar fi "promis" 10 victorii în primele 10 etape, a debutat cu dreptul, 1-0 contra celor de la Oțelul.

Mihai Stoica este convins că Reghecampf este "mai bun decât era înainte", referindu-se la precedentele două mandate, când tehnicianul a reușit să câștige două titluri și să ajungă în optimile de finală Europa League, printre altele.

"Reghecampf e mult, mult mai liniștit. Se vede că acum are un echilibru pe care l-a dobândit în ultimii ani. Este un antrenor foarte bun, mult mai bun decât era înainte. Iar înainte nu era rău deloc. Gigi chiar a dat lovitura, sunt convins de treaba asta", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.