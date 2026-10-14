A venit decizia Comisiei după FCSB - Oțelul! Suspendare și amendă

A venit decizia Comisiei după FCSB - Oțelul! Suspendare și amendă Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a anunțat deciziile luate după ultima etapă din Superliga.

TAGS:
habib syllaOtelul GalatiFCSB
Din articol

Habib Sylla, suspendat și amendat după FCSB - Oțelul Galați

Habib Sylla (27 de ani), fundașul celor de la Oțelul Galați, a văzut direct cartonașul roșu în meciul cu FCSB, după ce a comis un fault dur asupra lui Meriton Korenica, în minutul 50.

Sylla și-a lăsat echipa în 10, iar FCSB s-a impus ulterior la limită, după un gol marcat de Alexandru Stoian, în minutul 65.

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a stabilit ca Sylla să fie suspendat două meciuri și să fie amendat cu 3.000 de lei. Fundașul ivorian va rata astfel meciurile cu Csikszereda (16 octombrie) și Farul Constanța (25 octombrie).

Cristi Munteanu nu e supărat pe Habib Sylla, după eliminarea din FCSB - Oțelul: "Are niște calități incredibile"

Sylla, care încasa un galben și în prima repriză, a fost eliminat direct după un fault dur comis asupra lui Meriton Korenica, în minutul 59. George Cătălin Roman a fost chemat la monitorul VAR și i-a arătat cartonașul roșu fundașului ivorian de la Oțelul.

Deși Sylla și-a lăsat echipa în 10 la scorul de 0-0, fundașul este apărat de Cristi Munteanu. Conducătorul de la Oțelul Galați are mare încredere în calitățile fizice ale fundașului dreapta pe care îl compară cu Andrei Rațiu.

"Sylla e un jucător de mare atitudine, cu o inimă mare. Într-adevăr, mai face greșeli defensive, dar e un jucător căruia nu ai ce să îi reproșezi din punct de vedere al mentalității.

E un jucător care dă totul. Toată energia pe care o lasă pe teren. Cred că poate fi disciplinat, are 24 de ani, dar are niște calități fizice incredibile. Incredibile!

Cel mai bun exemplu e Rațiu al nostru, care joacă în Primera Division și la echipa națională. Cam așa e și Sylla, cam același gen", a spus Cristi Munteanu, într-o intervenție la VOYO Sport Matinal, duminică.

Habib Sylla a ajuns în această vară la Oțelul Galați, după ce anterior a mai jucat în țara natală și în Portugalia, la Vitoria Guimaraes, Marinhense, Leiria și Chaves.

Sylla, cotat de Transfermarkt la 400.000 de euro, măsoară 1,78 și a fost titular în 10 dintre cele 11 meciuri ale Oțelului din acest sezon.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alertă aeriană în Tulcea din cauza unei posibile incursiuni de drone. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert
Alertă aeriană în Tulcea din cauza unei posibile incursiuni de drone. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert
ULTIMELE STIRI
Cosmin Contra surprinde înainte de Universitatea Craiova - Getafe: „Cu ei o să țin”
Cosmin Contra surprinde înainte de Universitatea Craiova - Getafe: „Cu ei o să țin”
Cosmin Contra a numit singura echipă din România la care s-ar mai implica, după ce a anunțat că se gândește la retragere
Cosmin Contra a numit singura echipă din România la care s-ar mai implica, după ce a anunțat că se gândește la retragere
Ce se întâmplă cu Ionuț Chirilă, după ce a înregistrat înfrângeri peste înfrângeri la CS Dinamo
Ce se întâmplă cu Ionuț Chirilă, după ce a înregistrat înfrângeri peste înfrângeri la CS Dinamo
Fostul star al lui AC Milan a ajuns la o echipă de mijlocul clasamentului din liga a doua franceză!
Fostul star al lui AC Milan a ajuns la o echipă de mijlocul clasamentului din liga a doua franceză!
Specialiștii au numit „principalul pericol” înainte de Universitatea Craiova - Getafe
Specialiștii au numit „principalul pericol” înainte de Universitatea Craiova - Getafe
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antrenor nou pentru FCSB? MM Stoica aruncă bomba: „Fenomenal ce a făcut”

Antrenor nou pentru FCSB? MM Stoica aruncă bomba: „Fenomenal ce a făcut”

Andrei Rațiu, OUT de la Rayo Vallecano

Andrei Rațiu, OUT de la Rayo Vallecano

Cine este fotbalistul român care a jucat ultimele 10 minute din Atletico Madrid - Manchester United 3-0

Cine este fotbalistul român care a jucat ultimele 10 minute din Atletico Madrid - Manchester United 3-0

Barcelona vinde în Premier League! Manchester United, 60.000.000€ pentru starul lui Hansi Flick

Barcelona vinde în Premier League! Manchester United, 60.000.000€ pentru starul lui Hansi Flick

Cine este românca abordată de Lamine Yamal: „Iubitul meu mi-a zis să-i scriu”

Cine este românca abordată de Lamine Yamal: „Iubitul meu mi-a zis să-i scriu”

Marius Baciu a ieșit în față: „Astea m-au dat afară de la FCSB”

Marius Baciu a ieșit în față: „Astea m-au dat afară de la FCSB”



Recomandarile redactiei
Cosmin Contra a numit singura echipă din România la care s-ar mai implica, după ce a anunțat că se gândește la retragere
Cosmin Contra a numit singura echipă din România la care s-ar mai implica, după ce a anunțat că se gândește la retragere
Specialiștii au numit „principalul pericol” înainte de Universitatea Craiova - Getafe
Specialiștii au numit „principalul pericol” înainte de Universitatea Craiova - Getafe
Cosmin Contra surprinde înainte de Universitatea Craiova - Getafe: „Cu ei o să țin”
Cosmin Contra surprinde înainte de Universitatea Craiova - Getafe: „Cu ei o să țin”
Transferuri la FCSB? Răspuns categoric: ”Asta NU va face patronul”
Transferuri la FCSB? Răspuns categoric: ”Asta NU va face patronul”
Ce se întâmplă cu Ionuț Chirilă, după ce a înregistrat înfrângeri peste înfrângeri la CS Dinamo
Ce se întâmplă cu Ionuț Chirilă, după ce a înregistrat înfrângeri peste înfrângeri la CS Dinamo
Alte subiecte de interes
Anunț surprinzător al conducerii după FCSB - Oțelul: "Rațiu al nostru! Are niște calități incredibile"
Anunț surprinzător al conducerii după FCSB - Oțelul: "Rațiu al nostru! Are niște calități incredibile"
Arbitrul s-a dus la VAR în FCSB - Oțelul și a luat o decizie rar întâlnită!
Arbitrul s-a dus la VAR în FCSB - Oțelul și a luat o decizie rar întâlnită!
Mircea Rednic a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a răbufnit: ”Păi tu meritai victoria?” / ”A fost teatru?”
Mircea Rednic a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a răbufnit: ”Păi tu meritai victoria?” / ”A fost teatru?”
UTA Arad - Oțelul Galați 1-1! Dunărenii, fără înfrângere în Superligă! Elevii lui Mircea Rednic au egalat în ultimul minut
UTA Arad - Oțelul Galați 1-1! Dunărenii, fără înfrângere în Superligă! Elevii lui Mircea Rednic au egalat în ultimul minut
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!