A venit decizia Comisiei după FCSB - Oțelul! Suspendare și amendă

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a stabilit ca Sylla să fie suspendat două meciuri și să fie amendat cu 3.000 de lei. Fundașul ivorian va rata astfel meciurile cu Csikszereda (16 octombrie) și Farul Constanța (25 octombrie).

Sylla și-a lăsat echipa în 10, iar FCSB s-a impus ulterior la limită, după un gol marcat de Alexandru Stoian, în minutul 65.

Habib Sylla (27 de ani), fundașul celor de la Oțelul Galați, a văzut direct cartonașul roșu în meciul cu FCSB , după ce a comis un fault dur asupra lui Meriton Korenica, în minutul 50.

Cristi Munteanu nu e supărat pe Habib Sylla, după eliminarea din FCSB - Oțelul: "Are niște calități incredibile"

Sylla, care încasa un galben și în prima repriză, a fost eliminat direct după un fault dur comis asupra lui Meriton Korenica, în minutul 59. George Cătălin Roman a fost chemat la monitorul VAR și i-a arătat cartonașul roșu fundașului ivorian de la Oțelul.

Deși Sylla și-a lăsat echipa în 10 la scorul de 0-0, fundașul este apărat de Cristi Munteanu. Conducătorul de la Oțelul Galați are mare încredere în calitățile fizice ale fundașului dreapta pe care îl compară cu Andrei Rațiu.

"Sylla e un jucător de mare atitudine, cu o inimă mare. Într-adevăr, mai face greșeli defensive, dar e un jucător căruia nu ai ce să îi reproșezi din punct de vedere al mentalității.

E un jucător care dă totul. Toată energia pe care o lasă pe teren. Cred că poate fi disciplinat, are 24 de ani, dar are niște calități fizice incredibile. Incredibile!

Cel mai bun exemplu e Rațiu al nostru, care joacă în Primera Division și la echipa națională. Cam așa e și Sylla, cam același gen", a spus Cristi Munteanu, într-o intervenție la VOYO Sport Matinal, duminică.

Habib Sylla a ajuns în această vară la Oțelul Galați, după ce anterior a mai jucat în țara natală și în Portugalia, la Vitoria Guimaraes, Marinhense, Leiria și Chaves.

Sylla, cotat de Transfermarkt la 400.000 de euro, măsoară 1,78 și a fost titular în 10 dintre cele 11 meciuri ale Oțelului din acest sezon.