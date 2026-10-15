MM Stoica a rămas mască! Laurențiu Reghecampf, antrenamente spartane la FCSB: „N-am văzut în viața mea așa ceva! Nu mai știa cum îl cheamă”

MM Stoica a rămas mască! Laurențiu Reghecampf, antrenamente spartane la FCSB: „N-am văzut în viața mea așa ceva! Nu mai știa cum îl cheamă” Superliga
SPORT.RO
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Mihai Stoica a vorbit despre antrenamentele dure ale lui Laurențiu Reghecampf de la FCSB.

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Reghecampf a fost readus la FCSB pentru a pune echipa pe picioare, după începutul ezitant de sezon cu Marius Baciu pe bancă.

Reghe a debutat cu dreptul pe banca formației bucureștene, iar FCSB s-a impus cu 1-0 în fața Oțelului, într-un meci jucat pe teren propriu de echipa roș-albastră.

Mihai Stoica a rememorat un episod de la antrenamentele lui Reghecampf: „Nu mai știa cum îl cheamă”

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a povestit felul în care a fost „chinuit” Daniel Georgievski la unul dintre antrenamentele conduse de Reghecampf și Neubert.

MM Stoica a mărturisit că jucătorul nord-macedonean a fost supus unui efort fizic extrem de intens.

„Legat de povestea din Austria, ei au scăpat ieftin. Cel care a fost cel mai martelat a fost Georgievski. N-am văzut în viaţa mea aşa ceva! După ce a făcut un antrenament foarte, foarte intens lângă viitorii lui colegi, doar cu Thomas Neubert, au decis Reghe cu Neubert să-i dea un supliment după ce-i spuseseră să tragă tare de tot că aici e finalul.

Când făcea sprinturile, deja nu mai ştia dacă fuge cu faţa sau cu spatele. Serios, a fost ceva foarte grav. S-a întors Neubert şi a zis că o să ne ajute, dar el 100% nu mai ştia cum îl cheamă dacă-l întrebai”, a povestit MM Stoica, conform primasport.ro.

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Mihai Stoica: "Gigi chiar a dat lovitura cu Reghecampf, sunt convins de treaba asta"

Reghecampf, care în discuțiile private cu Gigi Becali ar fi "promis" 10 victorii în primele 10 etape, a debutat cu dreptul, 1-0 contra celor de la Oțelul.

Mihai Stoica este convins că Reghecampf este "mai bun decât era înainte", referindu-se la precedentele două mandate, când tehnicianul a reușit să câștige două titluri și să ajungă în optimile de finală Europa League, printre altele.

"Reghecampf e mult, mult mai liniștit. Se vede că acum are un echilibru pe care l-a dobândit în ultimii ani. Este un antrenor foarte bun, mult mai bun decât era înainte. Iar înainte nu era rău deloc. Gigi chiar a dat lovitura, sunt convins de treaba asta", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

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