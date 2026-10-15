MM Stoica a rămas mască! Laurențiu Reghecampf, antrenamente spartane la FCSB: „N-am văzut în viața mea așa ceva! Nu mai știa cum îl cheamă”

Reghecampf a fost readus la FCSB pentru a pune echipa pe picioare, după începutul ezitant de sezon cu Marius Baciu pe bancă.

Reghe a debutat cu dreptul pe banca formației bucureștene, iar FCSB s-a impus cu 1-0 în fața Oțelului, într-un meci jucat pe teren propriu de echipa roș-albastră.

Mihai Stoica a rememorat un episod de la antrenamentele lui Reghecampf: „Nu mai știa cum îl cheamă”

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a povestit felul în care a fost „chinuit” Daniel Georgievski la unul dintre antrenamentele conduse de Reghecampf și Neubert.

MM Stoica a mărturisit că jucătorul nord-macedonean a fost supus unui efort fizic extrem de intens.

„Legat de povestea din Austria, ei au scăpat ieftin. Cel care a fost cel mai martelat a fost Georgievski. N-am văzut în viaţa mea aşa ceva! După ce a făcut un antrenament foarte, foarte intens lângă viitorii lui colegi, doar cu Thomas Neubert, au decis Reghe cu Neubert să-i dea un supliment după ce-i spuseseră să tragă tare de tot că aici e finalul.

Când făcea sprinturile, deja nu mai ştia dacă fuge cu faţa sau cu spatele. Serios, a fost ceva foarte grav. S-a întors Neubert şi a zis că o să ne ajute, dar el 100% nu mai ştia cum îl cheamă dacă-l întrebai”, a povestit MM Stoica, conform primasport.ro.