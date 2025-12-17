Valentin Mihăilă a fost transferat cu surle și trâmbițe de Rizespor, în vară, în schimbul sumei de 2 milioane de euro. Încă de atunci însă, această afacere denota o mare problemă pentru Mihăilă, care ar fi trebuit să-i dea de gândit!

Concret, Parma a ajuns să-l vândă, la nici jumătate de preț, la cinci ani după ce l-a luat de la Craiova pentru 9,1 milioane de euro! Firește, italienii au luat această decizie, nemulțumiți de randamentul internaționalului român. Un singur amănunt spune totul: în sezonul trecut, inclusiv cu Chivu pe banca Parmei, Mihăilă juca puțin!

În acest context, transferul la Rizespor, un mare pas înapoi, ar fi trebuit să fie o „palmă“ care să-l retrezească pe Mihăilă. Acum, la cinci luni distanță, se vede că nu s-a întâmplat așa.

Mihăilă, nici măcar în lot în cupă

La Rizespor, fostul star al Craiovei a avut și ghinionul de a începe sezonul cu o accidentare. Și, când s-a refăcut, a jucat foarte puțin.

Nici la națională, Mihăilă n-a rupt gura târgului. La ultimele partide din preliminariile CM 2026, cu Bosnia (1-3) și cu San Marino (7-1), aripa stângă a dezamăgit. Doar la Zenica, ce-i drept, unde a greșit la faza premergetoare golului de 1-1. În meciul următor, cu San Marino, Mircea Lucescu l-a lăsat pe Mihăilă în afara lotului!

Revenit la Rizespor, Mihăilă a continuat să joace din ce în ce mai puțin. După partida cu Bosnia, Rizespor a avut un total de șase partide până astăzi. Iată bilanțul lui Mihăilă:

*În trei meciuri, a rămas pe banca de rezerve.

*În două partide, n-a fost nici măcar în lot (o dată a fost accidentat).

*Într-un meci de cupă, cu divizionara secundă Pendikspor (6-1), a jucat 64 de minute, marcând un gol și oferind o pasă de gol.

Astăzi, Mihăilă a avut parte de o premieră nedorită. Pentru că, după ce a rămas pe bancă în weekend, în campionat, antrenorul Recep Uçar nici măcar nu l-a inclus în lot, pentru duelul din cupă, 5-2 cu Gaziantep. A fost pentru prima dată, în acest sezon, când Mihăilă a fost lăsat în afara lotului celor de la Rizespor, în competiția KO!

În acest context, prinde contur scenariul despre care Sport.ro a scris aici și anume revenirea lui Mihăilă, la Universitatea Craiova, în pauza de iarnă.

