Olaroiu ameninta cu demisia la doar cateva saptamani dupa ce a luat titlul! Ce l-a nemultumit pe antrenorul roman 

Jiangsu Suning a castigat in premiera titlul in China.

Imediat dupa performanta reusita de echipa pe care o conduce, patronul Zhang Jindong a promis noi investitii la echipa si o strategie care sa continue proiectul de succes.

"De acum inainte trebuie sa luptam an de an pentru titlu, sa tindem si spre alte trofee. Vom investi si mai mult in dezvoltarea fotbalului din China", a declarat Zhang Jindong, citat de catre Internews.

Lui Cosmin Olaroiu i-a fost promis un bonus de trei milioane de euro pentru castigarea titlului de campion, dar antrenorul roman e dezamagit de faptul ca patronatul nu ar da semne ca ar vrea sa investeasca masiv asa cum au promis.

"Am avut probleme si din interiorul clubului, iar acest lucru m-a intristat putin dupa finala, chiar daca am castigat. Eu doresc sa castig si voi fi prezent acolo unde exista o dorinta de victorie. De obicei, cand nu vad acest lucru, nu imi place sa mai raman.



Nu am discutat inca cu nimeni de la club, dar vom vedea in urmatoarele zile care va fi strategia pentru sezonul viitor si ma voi decide dupa", a declarat Olaroiu conform celor de la Reuters India.