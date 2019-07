OFICIAL | Viitorul si-a aflat adversara din turul 2 Europa League! UEFA a facut anuntul

Viitorul si-a aflat adverara din Europa League.

Dupa ce a a aflat ca nu va mai juca cu Antwerp cum ar fi trebuit initial, Viitorul si-a aflat astazi adversara din Europa League. Pe site-ul Uefa, la programarea meciurilor, Viitorul apare ca va juca impotriva celor de la Gent.

Mechelen, club acuzat de frauda in competitia interna, a anuntat ca acceptat decizia TAS-ului belgian si prin urmare a acceptat si excluderea din cupele europene.

"Clubul accepta decizia luata de CBAS in legatura cu meciurile trucate. Mechelen nu face apel, chiar daca nu este de acord cu aceasta decizie. Daca am fi facut apel, Belgia pierdea sansa de a avea inca o echipa in Europa", a declarat Thomas Declerck, avocatul celor de la Mechelen.