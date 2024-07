Fostul star al lui Real Madrid vrea să se apuce de un sport extrem după retragerea din fotbal: ”Voi deveni toreador!”

Ajuns la 29 de ani, Raul de Tomas se gândește deja la retragere.

Raul de Tomas își dorește să devină toreador

Colegul lui Andrei Rațiu de la Rayo Vallecano a mărturisit într-un interviu recent că după retragere vrea să urmeze o carieră extremă.

Raul de Tomas este pasionat de coridă, luptele cu tauri, iar visul său este să devină toreador: ”Când mă voi retrage din fotbal, voi deveni toreador”, a spus Raul de Tomas.

”Încă de când eram copil, tatăl meu m-a dus de multe ori la coridă. Am petrecut vara la Cadiz și am mers la coridele din Puerto de Santa Maria. Am amintiri de când mergeam la coride și întotdeauna am iubit taurii.

Când eram mic, luam mereu un tricou și un prosop și mă prefăceam că mă lupt cu taurii. Părinții mei mă vedeau și erau surprinși. Dar mă apucasem deja de fotbal și am mers în această direcție, mai ales că tatăl meu era fotbalist. Dacă nu eram fotbalist, nu m-ar fi deranjat să fiu toreador, o profesie care îmi place și pe care o admir”, a continuat Raul de Tomas, potrivit Union Rayo.

Raul de Tomas a început fotbalul la echipele de juniori ale lui Real Madrid și a fost jucătorul madrilenilor până în 2019, atunci când a fost cedat definitiv la Benfica pentru 20 de milioane de euro.

La prima echipă a lui Real Madrid, Raul de Tomas a jucat doar 14 minute, într-un meci din Cupa Spaniei din 2015, contra celor de la UE Cornella, scor 4-1. În rest, în perioada petrecută la Real Madrid, Raul de Tomas a evoluat mai mult la RM Castilla și Real Madrid C.

În cariera sa, Raul de Tomas a mai jucat pentru formații precum Cordoba, Real Valladolid, Espanyol și Rayo Vallecano.