Real Madrid s-a despartit azi de un jucator important! Anunt de ultima ora pe Bernabeu

Zidane renunta la unul dintre favoritii fanilor lui Real din sezonul trecut.

Pustiul Reguilon, unul dintre remarcatii campaniei trecute, va fi cedat sub forma de imprumut la Sevilla. Reguilon, 22 de ani, avea sanse mici sa prinda un loc de titular la Real dupa transferul lui Mendy. Zidane a transmis clar ca se bazeaza si pe brazilianul Marcelo, astfel Reguilon ar fi fost abia a 3-a optiune ca fundas stanga.

La Sevilla, Reguilon a fost cerut insistent de antrenorul Julen Lopetegui, scrie AS. Lopetegui e cel care l-a pastrat pe Reguilon in prima echipa a lui Real la inceputul sezonului trecut, contrat asteptarilor initiale. Sevilla nu va avea drept de cumparare vara viitoare, semn ca Real il are in planurile ei de viitor.

In total, Reguilon are 22 de meciuri jucate in sezonul trecut. Tanarul fundas stanga a dat 3 pase de gol in cele 1800 de minute in care s-a aflat pe teren.



