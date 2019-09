OFICIAL | FIFA reactioneaza! Comunicat oficial cu privire la acuzatiile de falsificare a voturilor pentru trofeul "Best Player"

FIFA a raspuns acuzatiilor potrivit carora ar fi falsificat voturile pentru trofeul "Best Player" castigat de Lionel Messi

Usher Komugisha, un reporter din Africa al celor de la BBC, a sustinut ca selectionerul Sudanului nu l-a votat pe Messi, asa cum aparea pe lista oficiale. Acesta postat chiar si o poza cu pagina pe care Zdravko Lugarusic si-a pus votul. Pe primul loc era Mohamed Salah, pe locul doi Sadio Mane si al 3-lea Kylian Mbappe. Cu toate acestea pe listele oferite de forul mondial, Lionel Messi a fost prima optiune a selectionerului.

"FIFA a fost dezamagita sa vada in mass-media o serie de articole care pun sub semnul intrebarii integritatea procesului de vot pentru Premiile FIFA Best Player. Aceste rapoarte sunt nedrepte si inselatoare.

Procedura de vot pentru fiecare dintre premii este supravegheata si monitorizata de un observator independent, in acest caz PricewaterhouseCoopers (PwC) Elvetia.

FIFA a solicitat tuturor asociatiilor membre sa isi prezinte formularele de vot atat in format electronic, cat si in scris.

Documentele scrise trebuie sa fie semnate si de persoanele responsabile ale asociatiei, precum si de persoanele autorizate sa voteze. Prin urmare, pentru ca un vot sa fie valabil, trebuie sa includa semnaturile respective si stampila asociatiei membre.

Atat FIFA, cat si observatorul independent pot demonstra ca toate voturile transmise in conformitate cu regulile si in termenele limita au fost luate in considerare. Prin urmare, nu exista nicio indoiala cu privire la autenticitatea rezultatului.

In cazul in care ar fi existat vreun caz in care s-a actionat gresit, chiar daca acest lucru nu a afectat rezultatul votului, FIFA va investiga si va aplica sanctiunile acolo unde este necesar", a fost comunicatul celor de la FIFA