"Noi n-am votat cu Messi!" A fost FALSIFICAT votul in supergala The Best?! Acuzatii dupa ce Leo le-a luat fata lui Van Dijk si Ronaldo

Leo Messi a fost desemnat cel mai bun jucator al lumii la gala The Best.

Le-a luat fata lui Ronaldo si lui Virgil Van Dijk in ierarhia finala, anuntata luni seara intr-o gala de lux care a avut loc la Milano. Exista insa si voci care intreaba daca victoria lui Messi a fost una legitima. Federatia din Egipt a protestat pentru ca votul pe care l-a trimis n-a fost luat in calcul, in timp ce selectionerul Sudanului, Zdravko Logarusic, si capitanul din Nicaragua, Juan Barrera, sustin ca numele care apar in dreptul alegerilor pe care le-au facut nu sunt cele pe care ei le-au trimis catre FIFA.

Egiptul a cerut o explicatie de la federatia mondiala. Motivul oficial pentru care votul africanilor n-a fost validat: 'semnaturile erau scrise cu litere mari si nu pareau autentice". Mai mult, conform FIFA, formularele de vot nu erau semnate de secretarul general al federatiei de la Cairo, conditie obligatorie pentru fiecare asociatie nationala. Egiptenii se apara si spun ca au respectat procedura transmisa de FIFA. Voturile lor ar fi fost trimise pe 15 august, cu 4 zile inainte de inchiderea sondajului mondial.

Zdravko Lugarisic, selectionerul Sudanului, sustine si el ca s-a facut o greseala in ceea ce-l priveste. Lugarisic ar fi optat pentru Salah, nu pentru Messi, cum apare in tabelul FIFA.

"Eu nu am votat cu Messi, am fost surprins sa vad ca ma aflu printre cei care l-au ales pe el pe primul loc. Nu am nicio explicatie pentru greseala asta", a spus si Juan Barrera, capitanul din Nicaragua.

Premiul anual The Best e acordat de FIFA in baza voturilor date de antrenorii si capitanii echipelor nationale, precum si de cate un jurnalist din fiecare tara afiliata.