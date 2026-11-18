În fotbalul românesc, noțiuni precum „proiect“ și „viziune“ sunt praf în ochi. În realitate, cele mai multe cluburi trăiesc de pe o zi pe alta. Suntem la ani-lumină de ce se întâmplă în Europa, la capitolul de planificare.

În Occident, în schimb, inclusiv echipele care au rezultate spectaculoase astăzi, sunt cu gândul la viitor. Ca să aibă continuitate. De aceea, investesc în monitorizare, scouting și aducerea unor puști, cu mult înainte ca aceștia să ajungă în atenția publicului. Ce a făcut Interul lui Chivu acum e încă o dovadă, în acest sens.

Inter ia cel mai promițător copil din fotbalul sloven

La formația milaneză tocmai și-a intrat în rol noul director sportiv, după plecarea lui Piero Ausilio. Dario Baccin nu s-a remarcat însă prin rezolvarea unui transfer spectaculos pentru prima echipă, ci a dat lovitura cu... un copil de 15 ani. Mijlocașul Stefan Capin se va muta, la Milano, după data de 13 ianuarie, când va împlini 16 ani. Doar atunci va permite UEFA legitimarea sa, la Inter.

Cine e însă Stefan Capin? Vorbim despre cel mai promițător talent din fotbalul sloven. Atenție: Inter îl monitorizează de ceva timp, de când copilul era la echipe precum Partizan Belgrad și Steaua Roșie Belgrad. De curând însă, Stefan Capin a devenit liber de contract, iar Inter a profitat. După ce l-au văzut la lucru, la un meci neoficial al echipei Under 17, oficialii Interului au bătut palma cu Stefan Capin.

Potrivit specialiștilor, puștiul sloven e un mijlocaș de creație, cu o viziune excelentă a jocului și o abilitate tehnică ieșită din comun prin care câștigă duelurile unu la unu. Foarte bine dezvoltat fizic pentru vârsta sa, Stefan Capin a debutat deja pentru Slovenia U16. Și e comparat cu un fost star al fotbalului italian, Sergej Milinković-Savić, care a strălucit la Lazio, după care s-a transferat la Al-Hilal Riad (Arabia Saudită).

Inter a câștigat lupta pentru semnătura lui Stefan Capin

Potrivit presei din Italia, Inter a reușit să ajungă la un acord cu puștiul sloven de doar 15 ani, în condițiile în care copilul era dorit și de alte echipe importante. În capul listei, Fiorentina și Ajax. Dar Inter i-a oferit lui Capin cele mai bune condiții contractuale și mijlocașul internațional U16 se va muta, la Milano, din ianuarie 2027.