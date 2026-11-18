Gruparea din Gruia se află în insolvență și încearcă în această perioadă să își scadă cheltuielile salariale. Cum apărătorul nu a fost de acord cu noile condiții financiare propuse de oficiali, părțile au ajuns la încetarea colaborării.

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Motivul despărțirii dintre CFR Cluj și Anton Kresic

„Sunt rațiuni financiare. E un jucător apreciat de club, dar a fost vorba de bani. I s-a propus o micșorare de salariu, dar nu a acceptat. Așa că s-a mers pe varianta rezilierii. Va fi, per total, mai bine din punct de vedere financiar, chiar dacă jucătorul va primi despăgubiri”, au transmis cei de la CFR Cluj, potrivit GSP.

Stoperul croat încasa 16.500 de euro lunar la formația ardeleană. Înțelegerea sa cu gruparea antrenată de Marius Șumudică era valabilă până în vara anului viitor.

Adus în 2023 de la Rijeka, inițial sub formă de împrumut, Kresic a fost transferat definitiv de clujeni pentru suma de 400.000 de euro. De-a lungul perioadei petrecute sub contract cu CFR, el a mai fost împrumutat la Gorica și KF Tirana, iar după revenirea din această vară a evoluat în 5 meciuri din actuala stagiune și a înscris golul victoriei în duelul cu FC Argeș.