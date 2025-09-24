Ultima echipă calificată va fi câștigătoarea Copa Libertatores

La competiția care strânge toate campioanele confederațiilor din cadrul FIFA participă PSG (Franța / câștigătoarea Champions League 2024 2025), Al Ahli FC (Arabia Saudită / câștigătoarea AFC Champions League Elite 2024-2025), Cruz Azul (Mexic / câștigătoarea CONCACAF Champions Cup), Pyramids FC (Egipt / CAF Champions League 2024-2025) și Auckland City (Noua Zeelandă / câștigătoarea OFC Champions League 2025).



Ultima calificată o va da finala competiției Copa Libertadores, care va avea finala pe 29 noiembrie, pe Estadio Monumental "U" din Lima (în semifinale e calificată deja Racing Club, iar celelelte trei echipe vor fi stabilite de meciurile retur ale confruntărilor LDU Quito - Sao Paulo, River Plate - Palmeiras, Flamengo - Estudiantes).



Egiptenii de la Pyramids, învingători în primele două meciuri

Până acum s-a disputat play-off-ul African-Asian-Pacific Cup, respectiv Pyramids - Auckland City, scor 3-0 (14 septembrie, Cairo), și African-Asian-Pacific Cup, Al Ahli - Pyramids, scor 1-3 (23 septembrie, Jeddah).



Pe 10 decembrie e programat "Derby of the Americas", în care Cruz Azul va înfrunta câștigătoarea Copa Libertadores, iar pe 13 decembrie se va juca Challenger Cup, partidă în care Pyramids se va lupta cu cea mai bună echipă din cele două Americi.



Marea finală a FIFA Intercontinental Cup 2025 va pune față în față pe Paris Saint-Germain și învingătoarea celor patru partide precedente, pe 25 decembrie 2025. Locația nu a fost stabilită, dar sunt luate în calcul Lusail Stadium (Qatar / 88.966 locuri), International Stadium Yokohama (Japonia / 72.327 locuri), King Abdullah Sports City Stadium (Arabia Saudită / 62.345 locuri) și Mohammed bin Zayed Stadium (Emiratele Arabe Unite / 44.250 locuri). Câștigătoarea de anul trecut este Real Madrid, care a învins în finală pe CF Pachuca (Mexic), scor 3-0.

