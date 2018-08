OFICIAL | Puscas a semnat cu Palermo tarziu in noapte! DETALII din contract: clauza pusa de Inter si suma de transfer

George Puscas este oficial jucatorul lui Palermo.

Atacantul roman a semnat tarziu in noapte contractul cu gruparea din Sicilia. Puscas a semnat un contract pe patru ani, nu pe cinci asa cum anunta presa italiana, iar suma de transfer este de 3,25 de milioane de euro.

Chiar daca transferul este unul definitiv, Puscas ar putea reveni la Inter daca va da randament la Palermo. Inter a trecut in contractul romanului o clauza de rascumparare pentru urmatorii doi ani ceea ce inseamna ca daca Puscas reuseste un sezon incredibil in Serie B, Inter il poate readuce imediat in schimbul unei sume de bani.

George Puscas, in varsta de 22 de ani, a fost luat de Inter in 2013 de la Liberty Oradea. A prins insa doar 7 partide pentru echipa din Milano, fiind imprumutat pe rand la Bari, Benevento si Novara.

Puscas a jucat 5 partide pentru nationala Under 17 a Romaniei, a marcat 5 goluri in cele 9 meciuri jucate la Under 19 si a explodat la nationala de tineret acolo unde a inscris de 11 ori in 19 partide. Evolutiile sale l-au convins pe Cosmin Contra sa-l aduca la nationala de seniori unde a strans deja doua meciuri.