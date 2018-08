Mourinho vrea sa dea LOVITURA in ultimele ore ale perioadei de mercato! United, la un pas de primul mare transfer al verii

Manchester United este foarte aproape de a realiza prima mutare importanta a verii. Si ultima, pentru ca perioada de transferuri in Anglia se incheie in aceasta seara.

Mourinho a intrat in conflict deschis cu conducerea clubului englez dupa ce antrenorul portughez a fost nemultumit de campania de achizitii a lui United. Pana in acest moment, dar Fred si Diego Dalot au ajuns la Manchester, fapt ce l-a enervat la culme pe "The Special One".

Potrivit presei spaniole, Manchester United negociaza chiar in aceste momente cu Diego Godin pentru a-l aduce de la Atletico Madrid. Fundasul uruguyan are o clauza de reziliere de doar 20 de milioane de euro, astfel ca lupta lui United se duce chiar cu jucatorul. Godin nu pare dispus sa plece de la Madrid, mai ales ca sefii clubului i-au promis prelungirea contractului si o majorare de salariu.

Inainte de a le da un raspuns celor de la Manchester United, Godin se va intalni in urmatoarele ore cu conducerea lui Atletico pentru a-si da seama cu exactitate care sunt intentiile clubului in ceea ce priveste viitorul sau.