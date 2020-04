Oferta de ULTIMA ORA pentru Planic de la un club legendar al Europei! Unde poate ajunge fundasul FCSB-ului in aceasta vara

Bogdan Planic ar putea ajunge intr-unul dintre campionatele puternice ale Europei.

Fundasul FCSB-ului s-a aflat in ultima vreme in centrul atentiei pentru ca a refuzat miscorarea salariala propusa de Gigi Becali, motiv pentru care a intrat in somaj tehnic, dar si pentru ca mai multe cluburi s-au interesat direct de serviciile acestuia.

Acum, jurnalistii de la publicatia turca Fanatik anunta ca fundasul este dorit insistent de catre Fenerbache in aceasta vara. Turcii au mai facut o oferta si in iarna pentru Planic, insa cele doua parti nu s-au inteles la acea vreme. De asemenea, potrivit sursei citate, echipe precum Frankfurt sau FC Ural au intrat pe fir pentru a obtine semnatura lui Planic.

Situatia sarbului este incerta la FCSB: agentul sau spune ca intelegerea expira la 30 iunie, dar clubul sustine contrariul, iar contractul ar fi valabil pentru inca un an.

Patronul FCSB a declarat zilele trecute, in direct la PRO X, ca primit o oferta de 350.000 de euro din Rusia, insa nu este dispus sa-l lase pe Planic sa plece pentru mai putin de 500.000 de euro.

Fundasul sarb a ajuns la FCSB in 2017, dupa ce clubul a achitat 300.000 de euro catre Vojvodina. In cei 3 ani petrecuti in tricoul ros-albastru, Planic a bifat 91 de meciuri.