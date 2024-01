Experimentatul atacant croat Nikola Kalinic (35 de ani), care a trecut în cariera sa pe la echipe precum Fiorentina, AC Milan, Atletico Madrid sau AS Roma, s-a întors la clubul care l-a lansat în fotbalul mare, Hajduk Split.

Atacantul semnase cu Hajduk în 2022, iar în vara anului 2023 a devenit liber de contrct. Acum a semnat din nou cu fosta sa echipă, după ce a fost liber în ultimele șase luni, și va avea un salariu de doar un euro!

Ajuns pe final de carieră, Kalinic este acum evaluat de site-urile de specialitate la 300.000 de euro.

”A fost cea mai ușoară afacere în cei trei ani ai mei la Hajduk, e un salariu de un euro. Nikola se întoarce cu un singur scop, să ajute Hajduk să câștige titlul după 19 ani”, a spus directorul clubului, Mindaugas Nikolicius.

