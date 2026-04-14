”Nerazzurrii” sunt pe primul loc în Serie A cu 75 de puncte. Cu șase etape înainte de final, Inter se situează la nouă lungimi de locul secund ocupat de Napoli.

În 32 de etape, echipa pregătită de Cristi Chivu a bifat 24 de victorii și trei rezultate de egalitate, la care s-au adăugat cinci înfrângeri.

Rafa Benitez a dat verdictul despre lupta la titlu în Italia și a vorbit despre Chivu: ”Trebuie să facem asta pentru el”

Despre parcursul lui Chivu la Inter a vorbit și celebrul antrenor spaniol Rafael Benitez, câștigător de UEFA Champions League cu Liverpool în sezonul 2004/05.

El a evidențiat că merită toate laudele Cristi Chivu și că Inter va câștiga cu siguranță titlul în actuala stagiune, având în vedere diferența mare de puncte dintre primul și al doilea loc.

”Merită laude că a știut să gestioneze situații chiar și la limită. Astăzi tindem să uităm, dar acum un an, după ce a pierdut Scudetto în fața lui Napoli și finala Ligii Campionilor s-a transformat într-o tragedie (0-5 cu PSG), atmosfera era tensionată. Chiar și așa, calitatea lotului a fost întotdeauna de primă clasă.

Momente dificile? Mă gândesc la eliminarea din Liga Campionilor cu Bodo, probabil cel mai dureros moment și, totodată, cea mai delicată etapă. Dar Inter este un club mare, condus de un manager precum Marotta, care are un simț înnăscut pentru management. De restul s-a ocupat și sufletul echipei, care a ieșit în evidență.

Când câștigi un titlu de campion, și asta se va întâmpla, te poți simți împlinit, chiar dacă știi că bucuriile, blestemul, pentru noi, cei din fotbal, durează o noapte. A doua zi când ne trezim ne gândim deja la sezonul următor.

Să-i dăm timp lui Cristi Chivu să definească și să se bucure de acest succes, de Cupă se vor ocupa ei pentru că un trofeu în plus nu face rău nimănui.

Chivu? Un băiat de treabă, care, din punct de vedere tactic, era deja un jucător matur. Dar pe atunci avea 30 de ani, iar acum are 45. Atunci trebuia să se preocupe doar de el și de adversarul său, iar acum trebuie să-și asume responsabilitatea pentru toată lumea. Se vedea că era inteligent. A confirmat-o”, a spus Rafa Benitez, potrivit fcinternews.

Pentru Inter urmează meciul cu Cagliari de vineri seară, ora 21:45, din etapa #33. Partida va avea loc pe "Giuseppe Meazza".

La Inter, Chivu are până acum 50 de apariții pe bancă, unde a înregistrat o medie de 2,08 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.