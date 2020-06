Singurul selectioner prezent la cinci Campionate Mondiale il vede pe Messi cucerind marele trofeu: "Qatar 2022 va fi Mondialul perfect pentru el!"

Leo Messi ar mai avea o sansa la cucerirea titlului mondial la Campionatul Mondial din Qatar.

Bora Milutinovic, singurul selectioner care a participat la 5 Campionate Mondiale cu 5 tari diferite a declarat ca Leo Messi inca are sanse sa cucereasca trofeul mult dorit.

Antrenorul de origine sarba si-a inceput 'aventura' la Campionatul Mondial in 1986, in Mexic, alaturi de nationala Mexicului. In 1990, in Italia a mers ca selectioner al Costa Ricai, in 1994 in Statele Unite ca selectioner al SUA. De asemenea, el a fost prezent si in 1998 in Franta, alaturi de nationala Nigeriei si in 2002 in Coreea si Japonia, ca selectioner al Chinei.

Intr-un interviu acordat postului de radio Super Deportivo, Milutinovic i-a comparat pe Messi si Maradona.

"Epocile sunt diferite. Ambii jucatori au fost exceptionali. Toata lumea vorbeste de Diego, insa Lionel a inscris atatea goluri. Maradona a avut jucatori exceptionali alaturi de el, de la portar pana la Valdano. In schimb, daca ne uitam in prezent, nu sunt atat de sigur ca nivelul tuturor jucatorilor argentinieni se ridica la cel al coechipierilor lui Diego. Este foarte important asta, echipa nu o face un jucator, ci tot lotul.

Qatar 2022 va fi Campionatul Mondial perfect pentru Leo Messi", a spus Milutinovic.