Nicolae Mitea dezvaluiri incendiare! "Maradona m-a felicitat la vestiare, am si o poza cu el" Fostul international povesteste cum a fost sa fie "diamantul" lui Ajax

Nicolae Mitea a fost una din marile sperante ale fotbalului romanesc, la doar 18 ani fiind coleg la Ajax cu Ibrahimovic, Snejder sau Van der Vaart.

Recent, Mitea a facut cateva dezvaluiri intr-un interviu acordat celor de la ProSport.

Mitea sustine ca a fost privilegiat la Ajax si ca a avut parte de tot ce si-a dorit, insa accidentarile l-au distrus:

"Pe mine accidentarile m-au distrus. Am stat la Ajax ani de zile, la fiecare doi ani imi prelungeau contractul fiindca meritam. Am castigat trofee acolo, am dat gol cu PSV, am batut cu 2-1 si am luat campionatul!", spus fotbalistul pentru ProSport

Fostul mijlocas a tinut sa precizeze ca fundasii au fost de vina pentru accidentarile suferite si nu viata extrasportiva dezordonata: "L-am facut pe un fundas de-al lor de radea tot stadionu de el. La final m-a felicitat Maradona la vestiare!"

"Fundasii m-au distrus. Tin minte o data ca am jucat cu Boca Juniors, era Maradona antrenor, l-am facut pe un fundas de al lor de radea tot stadionul de el. Si mi-a zis ca ma distruge. La urmatoarea faza, am vrut sa-i dau mingea printre picioare si m-a rupt. M-a ajutat un coleg pe teren, ma apasa pe genunchi ca se blocase...La final, Maradona m-a felicitat la vestiare, am si o poza cu el!

De atunci au aparut toate problemele, accidentarile...La Ajax chiar imi spuneau ca sunt ca un diamant pentru ei, eram singurul jucator care nu aveam o sarcina pe teren, imi zicea antrenorul ca am libertate totala. Deci, accidentarile m-au distrus, nu viata de noapte sau mai stiu eu ce...Mereu am fost cuminte si chiar daca eram la Amsterdam unde sunt cele mai mari tentatii, am stat mereu departe de ele. Eu nu beau, nu fumez, nu pierd noptile, nu am facut-o atunci, nu o fac nici acum. Nu sunt un vagabond. Ieseam cu totii, ca intre colegi, mergeam la cate o terasa, beam cate o cafea, eram ca o familie. Jucatorii au si ei prietene, iubite, sotii. Eu eram atunci cu Raluca de la Bambi, dar ne vedeam rar, ea avea concerte, si venea pe la mine in vizita cam la o luna - doua", a mai spus Mitea.

Fotbalistul avea o relatie speciala cu Zlatan Ibrahimovic: "Ce face tiganusul meu? Era gluma noastra."

"Mereu Imi zicea: Ce face tiganusul meu? Era gluma noastra, asa vorbeam intre noi!...Si vreau sa-i multumesc si lui Lobont, omul care m-a luat la el in casa, unde am stat sase luni pana am avut si eu casa mea. Omul care m-a ajutat foarte mult in viata", a incheiat Mitea.