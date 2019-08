Cine ii transmitea lui Pantiru "sa-ti cada un sac in cap cu bani, sa te calce masina fericirii! Te iubesc muult, bro!”

Ionut Pantiru a fost omul decisiv pentru FCSB in "dubla" cu Mlada Boleslav.

Ionut Pantiru a debutat la seniori in 2015, cand a fost achizitionat de Stiinta Miroslava, la finalul unui sezon in care iesenii terminau pe locul al treilea in seria lor de Liga 3. La jumatatea sezonului urmator, in ianuarie 2017, tanarul Pantiru era remarcat de Poli Iasi, echipa pentru care avea sa debuteze sub comanda lui Eugen Neagoe si sa bifeze 59 de meciuri si 1 gol, in urmatorii 2 ani si jumatate.

El a fost cumparat cu 200.000 de euro de FCSB, in aceasta vara, si a fost folosit pana acum, pe langa postul sau consacrat de fundas stanga, si pe cel de mijlocas stanga, extrema sau mijlocas central, in cele 4 partide in care a jucat pentru “ros-albastrii” in Liga 1 si Europa League. Fotbalistul a marcat singurul gol al "dublei" cu Mlada Boleslav, care a adus calificarea FCSB in play-off-ul Europa League si un premiu de 1 milion de euro, dupa o actiune individuala si o executie spectaculoasa.

Desi si-a sters mare parte din continutul contului de Facebook, dupa ce a recunoscut ca a facut videochat pentru a-si ajuta mama bolnava, sora sa, Ramona, eleva la Colegiul Economic Administrativ din Iasi, mai pastreaza inca cateva instantanee, printre care si una cu Victor Piturca, si mesaje din trecut.

Tanara ii transmitea fratelui sau, cu ocazia zilei de nastere, urmatorul mesaj, care pare sa se fi adeverit: „La multi, multi ani frumosi din partea familiei, fratelo! Sa-ti cada un sac in cap cu bani, sa te umpli de noroc, sa te calce masina fericirii, sa dea peste tine un tren cu bunatati, iti doresc multa sanatate si tot binele din lume pentru ca esti fratele meu! Iti doresc sa te bucuri de tot ce ai si te face fericit si de tot ce iti lipseste pentru a fi de doua ori mai fericit! De ziua ta iti doresc ca cele mai frumoase vise ale tale sa prinda viata! Sa ai multa bafta in ceea ce faci si sa ajungi mai sus decat esti acum! Multa sanatate si La Multi Ani, sa ai mai multi fani decat dusmani! Te iubesc muult, bro!”.