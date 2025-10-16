Ucrainenii au descoperit mai multe mesaje pro-ruse în conflictul războiului dintre Rusia și Ucraina, iar fanii lui Dinamo Kiev nu au rămas deoparte.

Blănuță nu a fost iertat de ucraineni nici după ce și-a donat tot salariul

Chiar dacă și-a prezentat scuze, Blănuță a primit amenințări și a fost apostrofat meci de meci de fani, care au ajuns să afișeze și un banner cu mesajul: ”Blănuță este diavolul” sau să arunce cu ouă spre fostul atacant de la FCU Craiova sau U Cluj.

Din acest motiv, Igor Surkis, președintele lui Dinamo Kiev, a angajat bodyguarzi care să îl protejeze pe Blănuță atunci când își părăsește locuința din Kiev.

Pentru a-și spăla din păcate, Blănuță a făcut un gest mare pentru ucraineni. Atacantul și-a donat primul salariu de la Dinamo Kiev, aproximativ 14.5 mii de euro, forțelor armate ucrainene. Blănuță a postat dovada pe rețelele sociale alături de mesajul: ”Mutarea mea în Ucraina nu a fost ușoară, mai ales la nivel psihologic. Eram acuzat de lucruri care nu mă definesc.

Acum o lună, mi-am exprimat public sprijinul pentru Forțele Armate ale Ucrainei și acum vreau să dovedesc că am vorbit cu adevărat serios. Nu încerc să cumpăr aprobarea nimănui, fac asta cu sinceritate și sunt mândru de asta”.

Jurnaliștii ucraineni au reacționat imediat și, chiar dacă au remarcat gestul atacantului, au continuat să îl pună la zid pe Blănuță: ”Scandalosul atacant străin de la Dinamo Kiev a donat salariul pe o lună pentru Forțele Armate ale Ucrainei”, au titrat ucrainenii de la meta.ua.

