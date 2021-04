Nici in filme nu vezi asa ceva! Asta e ratarea anului! Au scapat trei jucatori singuri cu portarul, dar nimeni nu s-a asteptat la asa ceva. Cum s-a terminat faza

Ratarea anului vine din campionatul Elvetiei.

Zurich si Servette s-au intalnit in ultima etapa din Liga Elvetiei, iar oaspetii au castigat cu 2-1, insa tot ei au reusit sa fie protagonistii uneia dintre cele mai mari ratari din acest sezon.

In prelungirile meciului, trei jucatori de la Servette au scapat singuri pe contraatac cu portarul lui Zurich, insa ce a urmat i-a lasat pe toti cu gura cascata. Desi jucatorul aflat in centru avea optiuni de a pasa si in stanga si in dreapta, a ales sa suteze, dar a trimis balonul usor, direct in bratele portarului, spre socul coechipierilor sai.