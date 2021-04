BREAKING NEWS | Ratarea care va face inconjurul lumii! Italianul de la Craiova a ratat de la cativa centimetri, cu toata poarta goala in fata

Playoff-ul din B a inceput asa cum s-a terminat sezonul regulat: in echilibru total.

Mioveni - Craiova s-a terminat 0-0. Scorul putea fi altul, insa. Italianul Campagno a avut toata poarta goala in fata si mingea la el, dar a trimis peste in minutul 11.



Dupa o centrare de pe partea dreapta, din corner, Campagno, plecat de la 14 metri, a depasit pe toata lumea si s-a trezit cu mingea in picior, dar a lovit aiurea balonul si tabela a ramas neschimbata.

Ratarea lui Campagno e una dintre cele mai mari vazute anul asta in fotbalul mondial!