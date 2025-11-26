Neymar, starul echipei Santos, nu va mai putea juca până la finele anului 2025, din cauza unei accidentări la genunchi, iar participarea sa la Cupa Mondială de anul viitor este ameninţată, anunţă presa braziliană.

Vestea este o lovitură dură pentru Santos, care luptă pentru evitarea retrogradării din prima ligă, în acest final de sezon. Neymar (33 ani) s-a accidentat în cursul meciului încheiat la egalitate pe teren propriu cu Mirassol (1-1), disputat astăzi, în care a marcat golul echipei sale. El a suferit o leziune la meniscul genunchiului stâng, care îl va împiedica să evolueze în ultimele trei etape ale sezonului.

La precedentare accidentare a stat un an pe tușă!

Neymar s-a accidentat la acelaşi genunchi la care a fost operat la ligamente, în 2023, şi a stat departe de gazon mai bine de un an.

Deocamdată, nu se ştie dacă Neymar va fi supus unei artroscopii, ceea ce este probabil, dar cu certitudine efortul fizic necesar în meciurile oficiale ar agrava semnificativ problema din zona afectată, conform Globo Esporte.

Noua (veche) problemă pune sub semnul întrebării prelungirea șederii lui Neymar la Santos, dar și participarea sa la Cupa Mondială din 2026, potrivit Agerpres.

Santos, aflată pe primul loc retrogradabil (17), la un punct de ocupanta locului 16, Vitoria, urmează să înfrunte în ultimele trei etape Sport Recife, Juventude şi Cruzeiro.

