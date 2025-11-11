Potrivit presei din Brazilia, Neymar a ajuns în conflict cu mai mulți coechipieri, după ce comportamentul său din meciul cu Flamengo (pierdut de Santos) a iritat vestiarul și conducerea clubului.



Starul brazilian s-ar fi arătat nemulțumit în multe faze ale jocului, gesticulând și criticându-și colegii în mod repetat. Momentul care a enervat cel mai tare vestiarul a venit în clipa schimbării. Neymar a lăsat terenul vizibil iritat, a lovit un pahar cu apă și a plecat direct la vestiare.



Neymar și-a pus vestiarul în cap la Santos



Conform jurnaliștilor de la ge.globo, jucătorii Santosului s-au simțit „umiliți” de atitudinea lui Neymar și consideră că mesajul transmis a fost că „echipa nu este suficient de bună pentru el”.



Mai mult, faptul că Neymar nu a călătorit cu echipa și s-a prezentat direct înaintea meciului, în timp ce alți jucători accidentați au respectat programul, a lăsat impresia că are tratament preferențial.



În vestiar, după meci, Neymar și-ar fi cerut scuze colegilor. Motivul invocat de brazilian a fsot că nervii lui erau îndreptați către arbitraj, nu către coechipieri.



Neymar a jucat doar 15 meciuri în acest sezon de campionat și a lipsit în 17. Iar echipa este în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Santos mai are șase meciuri decisive pentru a evita a doua retrogradare din istorie. Totul se joacă în următoarele săptămâni. Următorul meci este chiar cu Palmeiras, pe 15 noiembrie, pe „Vila Belmiro”.

