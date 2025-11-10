Accidentat la muşchii ischiogambieri în septembrie, fostul jucător al PSG a revenit pe 1 noiembrie împotriva echipei Fortaleza, înainte de a fi menajat şase zile mai târziu împotriva echipei Palmeiras (2-0). Dar revenirea sa în echipa de start cu banderola de căpitan s-a transformat în iritare.



Fostul idol al Barça (2013-2017) a primit un cartonaş galben pentru proteste (minutul 36) şi l-a atacat pe arbitru la pauză. „Arbitrul este lamentabil”, a declarat el la TNT Sports. „Pe lângă faptul că este prost, şi cu tot respectul pe care i-l port, este şi arogant. Ăsta e cuvântul. De fiecare dată când se duc la vestiare, spun că numai căpitanul are dreptul să vorbească.



Neymar, în centrul unui scandal în Brazilia



Când încercăm să vorbim cu el, ne întoarce spatele şi fuge. Când vorbesc cu el, ne ameninţă. E complicat. Am primit un cartonaş galben pentru că m-a ameninţat. Mi-a spus: „Dacă te apropii de mine, îţi dau cartonaş galben”. I-am răspuns: „Nu pot să vorbesc cu tine?”. În opinia mea, a fost fault asupra lui Brazão şi nu ar fi trebuit să se acorde corner, nici gol pentru echipa adversă. Arbitrajul din Brazilia comite multe greşeli. Trebuie remediată această situaţie. Aroganţa arbitrului de astăzi, al cărui nume nici măcar nu-l ştiu, este inadmisibilă.”



El nu şi-a îndreptat furia doar împotriva omului în negru. S-a enervat şi pe propria echipă, traversând pe tot terenul pentru a trage un şut de la şase metri. Antrenorul Juan Pablo Vojvoda a fost şi el ţinta sarcasmului său când a decis să-l înlocuiască cu Benjamin Rollheiser (85') în timp ce echipa sa era condusă cu 3-0. Fără el, Santos a fost la un pas de a realiza o incredibilă revenire, marcând de două ori.



Această nouă înfrângere, în cadrul unei serii de cinci meciuri fără victorie, menţine Santos în zona retrogradării, cu şase etape înainte de final. Iar pentru unii observatori, Neymar este unul dintre responsabili pentru această situaţie, scrie News.ro.



”Este vina lui Neymar”



Neto, fost mijlocaş brazilian, acum consultant pentru ESPN, s-a enervat pe fostul jucător al PSG şi pe preşedintele clubului, Marcelo Teixeira. „Aţi văzut când Vojvoda l-a scos pe Neymar? El (Neymar) nu a făcut nimic în meci, la naiba! Ai alergat doar în cerc pe teren. Ai fost la Formula 1 (pentru a asista la GP-ul Braziliei), te-ai întâlnit cu piloţii de acolo, ai fost titular şi nu ai jucat. E o ruşine să joci fotbal (aşa). Şi ce s-a întâmplat? Santos a marcat două goluri când i-au introdus pe Júnior şi pe ceilalţi. Dacă nu ar fi aliniat aceeaşi echipă ca în repriza a doua, nu ar fi câştigat? Nu ar fi făcut egal?”



„În timp ce voi, suporterii lui Santos, credeţi că tipul ăsta va salva Santos... veţi fi retrogradaţi în Serie B din cauza lui şi a preşedintelui. Este vina lui Neymar, adulatorilor! O să vedeţi cât de diferit este Santos fără el.” Criticat de jucătorul său la ieşirea de pe teren, antrenorul Juan Pablo Vojvoda s-a arătat diplomat, calificând atitudinea lui Neymar drept „normală”.

