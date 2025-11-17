Brazilia "are un potenţial enorm" care trebuie "transformat în realitate la Cupa Mondială", a declarat luni selecţionerul Carlo Ancelotti, cu o zi înainte de a înfrunta Tunisia într-un meci amical pe Stade Pierre-Mauroy, în oraşul francez Lille.



Deja calificată la Cupa Mondială din 2026, Brazilia îşi încheie turneul european marţi seara, la Villeneuve-d'Ascq, la câteva zile după ce a învins Senegalul (2-0) pe Emirates Stadium din Londra, scrie Agerpres.



Aceasta este o oportunitate pentru Selecao de a se confrunta cu stiluri de joc diferite şi de a-şi perfecţiona propriul stil, cu şapte luni înainte de începerea turneului mondial.



"Tunisia joacă mai puţin pe contraatac decât Senegal", a comentat fostul antrenor al echipei Real Madrid. "E o echipă foarte organizată, mai ales în defensivă. Va fi un meci mai controlat şi mai puţin direct. Pentru a câştiga, va trebui să jucăm la capacitate maximă".



Brazilia, de cinci ori campioană mondială, va fi lipsită de mai mulţi jucători defensivi cheie pentru acest meci, inclusiv fostul fundaş central al lui Lille, Gabriel, şi Alexsandro, actualul lider al defensivei clubului din nord.



Carlo Ancelotti a fost întrebat şi despre absenţa lui Neymar, golgheterul din toate timpurile al echipei naţionale (79 de goluri), care s-a întors la Santos anul acesta, dar nu a fost selectat pentru acest turneu: "Neymar este unul dintre jucătorii care pot juca la Cupa Mondială. Trebuie să-şi recapete forma după accidentare. Mai are şase luni de jucat. Sezonul de campionat se termină în decembrie, apoi se poate odihni. Trebuie să revină la jocul regulat".

