"Este imposibil ca Neymar sa plece de la PSG!" Dezvaluiri din vestiarul campioanei Frantei

Il cunoaste foarte bine pe Neymar, iar acum vine cu declaratia momentului in Franta. Javier Pastore, ex fotbalist la Paris Saint-Germain vorbeste despre posibila plecare a lui Neymar la Real Madrid.

Fotbalistul in varsta de 29 de ani care tocmai a semnat in aceasta vara cu AS Roma a declarat : "PSG a investit mult in Neymar. Au incredere in el atat ca fotbalist cat si ca persoana. Anul trecut a avut ghinionul de a se accidenta cand era in cea mai buna forma. In sezonul viitor are sansa sa-si ia revansa si sa demonstreze cat de bun este".

Neymar se afla inca de la inceputul verii pe lista lui Perez. Acesta este vazut drept inlocuitorul perfect pentru Cristiano Ronaldo.

Totusi, Pastore spune ca Al-Khelaifi este decis sa construiasca intregul proiectul al formatiei din capitala Frantei in jurul lui Neymar, astfel ca transferul acestui in La Liga este imposibil.

Daca Neymar ramane la Paris, Javier Pastore a decis sa plece la AS Roma. Romanii au platit 24,7 milioane de euro pentru servicile mijlocasului argentinean.

"Cei de la Roma au incredere in abilitatile mele de a ajuta atacantii sa marcheze goluri si de a ajuta echipa sa fie mai ofensiva decat sezonul precedent", a declarat Pastore.