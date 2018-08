Neymar, IRONIZAT in Brazilia dupa ce a recunoscut ca exagereaza: "Si-a tras singur un glont in picior!" VIDEO

Neymar a recunoscut ca a exagerat la Cupa Mondiala prin intermediul unui spot publicitar.

Neymar, fotbalistul vedeta al Selecao, a fost ironizat de presa si de o parte a opiniei publice din Brazilia dupa ce a recunoscut ca a exagerat la faulturile a caror tinta a fost la Cupa Mondiala din Rusia si s-a prezentat ca "un om nou".

Intr-un editorial publicat luni in versiunea online, ziarul O Globo considera ca jucatorul de 26 de ani "si-a tras din nou un glont in picior" cu acest video realizat pentru o marca de aparate de ras, difuzat duminica seara pe retelele de socializare.

In aceasta reclama, cel mai scump jucator din istorie apare in prim-plan, in negru si alb, si spune ca se confeseaza "cu inima deschisa", la cateva saptamani dupa ce Brazilia a fost eliminata de Belgia in sferturile de finala ale Mondialului 2018.

"Puteti crede ca am exagerat si uneori este adevarat ca exagerez, dar adevarul este sufar pe teren. Si ma puteti crede. Am avut nevoie de mult timp pentru a accepta criticile. Si asta a durut mai mult decat orice pas cu glezna mea operata. Am cazut, dar numai cei care cad se pot ridica din nou'', a declarat Neymar.

Majoritatea internautilor care au postat comentarii pe pagina de Twitter a lui Neymar s-au indoit de sinceritatea jucatorului.

"Chiar eu, care sunt fan de la inceput, nu reusesc sa inghit acest text care nici macar nu e scris de el", a afirmat de exemplu @guilhermec021.

"Dupa aceste cuvinte 'sincere' scrise de redactorul agentiei de publicitate a @GilletteBR si citite de @neymarjr, am luat o decizie: voi lasa sa-mi creasca barba", a spus @eduardobarao.

"'Pustiul Ney' face un pas inainte in ce priveste transformarea sa completa intr-un produs si doi pasi in ce priveste trecerea sa de la copilarie la varsta adulta", estimeaza editorialul O Globo.

Site-ul brazilian Meio e Mensagem, specializat in publicitate, considera ca Gillette "si-a asumat un risc" cu acest video si a comparat situatia lui Neymar cu cea a jucatorului american de golf Tiger Woods, care a fost parasit de multi sponsori, dar sustinut de altii dupa un scandal sexual in 2010.