Neymar RUPE TACEREA dupa simularile de la Cupa Mondiala: "E adevarat, uneori exagerez! Dar nu aveti idee prin ce trec in afara terenului!" Confesiunea brazilianului

Neymar apare intr-o reclama prin care transmite un mesaj fanilor.

Acuzat si ironizat dupa Cupa Mondiala pentru simularile sale, Neymar a filmat o reclama prin care isi cere scuze pentru gesturile sale. Absent de pe retelele de socializare in zilele de dupa eliminarea Braziliei de la Cupa Mondiala, Neymar a venit acum cu un mesaj catre fanii sai, dar si pentru cei care l-au criticat dur.

"Urme de crampoane, lovitura in spate, calcat pe picioare. Poate credeti ca exagerez si uneori chiar o fac. Dar care e adevarul? Eu sufar pe teren. Dar nu aveti idee prin ce trec in afara lui.



Cand plec fara sa vorbesc cu presa nu este pentru ca imi place doar sa castig... ci pentru inca nu stiu cum sa accept ca va dezamagesc. Cand ma comport ca un copil neastamparat, nu e pentru ca sunt razgaiat.... ci pentru ca inca nu am invatat cum sa fac fata frustrarilor.



E inca un baiat in interiorul meu. Uneori incanta lumea. In alte dati, scoate din sarite pe toti. Iar lupta mea este sa tin acest baiat in viata. Dar in interiorul meu, nu pe teren. Poate credeti ca am decazut prea tare. Dar adevarul este ca nu am cazut, m-am faramat. Iar asta doare mai mult decat atunci cand iti este calcata glezna la care ai fost operat.



A durat pana am putut sa va accept criticile. Mi-am rezervat timp pentru a ma uita in oglinda si sa devin un nou om. Dar acum sunt aici cu inima larg deschisa. Am cazut. Dar doar cei care cad se pot ridica. Puteti arunca in continuare cu pietre in mine. Sau puteti lasa pietrele deoparte si sa ma ajutati sa ma ridic. Pentru ca atunci cand ma ridic, toata tara se ridica alaturi de mine.



Un om nou in fiecare zi" este mesajul transmis de Neymar in reclama.