Tuchel aplica metodele lui Piturca la PSG! Antrenorul il urmareste pe Neymar in CLUBURILE de fite din Paris! Ce regulament a stabilit

Neamtul Thomas Tuchel vrea disciplina de armata la PSG.

Unai Emery a fost demis de PSG dupa ce acesta nu a reusit sa se impuna in fata vedetelor de sute de milioane de euro cumparate de seici.

Tuchel vrea ca disciplina sa fie principala arma a echipei sale, iar pentru asta a facut un regulament de fier pentru jucatorii sai.

France Football scrie ca Tuchel a mers la principalele cluburi de noapte din Paris si la-a cerut celor de acolo sa-l instiinteze de indata ce un jucator de la PSG isi face aparitia. Jucatorii au primit interzis la petreceri in timpul sezonului si vor fi amendati drastic daca vor iesi in oras dupa ce se da stingerea.

Mai mult, Tuchel le-a interzis jucatorilor consumul de paste inaintea partidelor, a interzis complet mancarea de tip fast food, bauturile carbogazoase si dulciurile.

Momentan, Tuchel nu se bazeaza pe Neymar, Mbappe si Edinson Cavani, jucatori aflati in vacanta dupa Cupa Mondiala. Intre Neymar si Cavani au fost principalele probleme ale echipei in sezonul trecut. Cei doi s-au certat pe teren pentru executarea fazelor fixe si au evitat sa-si paseze in meciuri importante, iar echipa a avut de suferit din aceasta cauza.

Pe langa un nou titlu in Ligue 1, PSG vrea si trofeul Champions League in acest sezon. Francezii n-au mai facut transferuri spectaculoase in aceasta vara in urma incalcarii fairplay-ului financiar de vara trecuta, cand seicii i-au adus pe Neymar si Mbappe cu 400 de milioane de euro.