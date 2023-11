Sora lui Cristiano Ronaldo iese la atac după ce Messi a câștigat din nou Balonul de Aur

La scurt timp după gala de la Paris, primul care a oferit o astfel de reacție a fost chiar Cristiano Ronaldo. La o postare de pe Instagram a jurnalistului Tomas Roncero, în care era contestat triumful lui Messi de la Balonul de Aur 2023, CR7 a lăsat un comentariu cu patru emoticoane cu o față care râde cu lacrimi, lăsând de înțeles că nici el nu este acord cu câștigătorul din acest an.

Soria lui Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, a avu o reacție similară. Pe o pagină de Instagram destinată fanilor starului portughez a apărut o imagine cu Cristiano Ronaldo alături de cele cinci trofee ale Balonului de Aur câștigate în carieră.

Mesajul atașat a fost: "Câștigate, nu date", aluzie clară la Lionel Messi și al optulea Balon de Aur. Katia Aveiro a reacționat la postare cu cinci emoticoane care aplaudă.

Now Ronaldo’s sister is back to her business on insta, what a sad family???????? pic.twitter.com/OutOsKTOs8