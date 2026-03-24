Tony Strata (Vitória Guimarães) nu se va mai alătura lotului condus naţionalei de tineret a României condus de Costin Curelea, după ce a acuzat probleme medicale după ultimul meci al formaţiei sale din campionat, împotriva celor de la Benfica.

În locul lui a fost convocat Andrei Dorobanţu, jucător la Unirea Slobozia.

Tony Strata, înlocuit cu Andrei Dorobanțu la naționala U21

”Ștefan Bană (Oțelul Galați) și Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia) s-au alăturat de aseară lotului de tineret, ultimul fiind sosit ca înlocuitor pentru Tony Strata, jucătorul celor de la Vitória Guimarães acuzând probleme medicale după ultima partidă de campionat a echipei de club, împotriva celor de la Benfica”, a transmis FRF.ro.

Reprezentativa U21 a României continuă preliminariile pentru turneul final EURO 2027, urmând să întâlnească în luna martie naţionalele din Kosovo şi San Marino.

Programul tricolorilor:

Vineri, 27 martie, ora 20:00: Kosovo U21 – România U21 (Stadion Fadil Vokrri, Pristina)

Marţi, 31 martie, ora 19:00: România U21 – San Marino U21 (Stadion „Eugen Popescu”, Târgovişte)

La jumătatea preliminariilor, România ocupă locul 4 în grupa A de calificare pentru EURO 2027, cu 7 puncte, fiind la un punct în spatele celor din Kosovo, la trei puncte în urma Finlandei şi la 8 puncte distanţă de liderul Spania.

Turneul final din vara anului viitor va avea loc în Albania şi Serbia, scrie News.ro.