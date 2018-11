"Ne-au promis cantomanent cu piscina si ne-au cazat la CAMIN! Spuneau ca ne va urmari Diego Simeone!" Cum au fost pacaliti jucatorii de niste agenti falsi

Le-au fost promise case si contracte de fotbal, insa in realitate lucrurile nu au stat asa.

Brandon Quintana si Nacho Albornoz au povestit pentru Radio MARCA prin ce au trecut din cauza agentilor falsi. Acestia au fost dusi din Argentina pana in Asturia, unde si-au pierdut atat banii cat si timpul.

Brandon a spus despre experienta sa: "Eu jucam in Argentina in Divizia a 4-a cand am primit un telefon de la un agent numit Hugo. A inceput sa ne laude si sa ne spuna ca suntem jucatori foarte buni si ca are pregatit pentru noi un zbor pana in Spania. Eram pe punctul de a fi semnat de Chacarita, pentru ca fusesem la o proba dar am decis sa nu accept."

Nacho, a declarat cum agentii le-au povestit ca va fi zborul si cum a fost de fapt: " Inainte de a zbura in Spania, am avut un zbor pana in Uruguay care ar fi trebuit sa ne pregateasca pentru Asturia. A facut un grup pe whatsapp cu toti parintii si a inceput sa ne dea informatii despre cum se vor desfasura lucrurile. Ne-a trimis poze cu hotelul, in care se vedea si o piscina. Dar cand am ajuns in Spania am fost cazati intr-un camin. Ne-au cerut si 1800 de euro."

Cand au ajuns in Spania, acestia si-au dat seama ca totul este fals: "Ne-au spus ca vor merge cu noi si Cholo Simeone si Mono Burgos si noi i-am crezut pentru ca a mers cu noi si un arbitru argentinian recunoscut, Javier Castilli. Dar in realitate nu a venit nimeni. Nici antrenamente nu am avut. Numai probleme. Am jucat primul meci in Tuilla. In fiecare zi, in loc sa ne antrenam, ne minteau ca ne fac contracte."

In acest moment, amandoi continua antrenamentele la o echipa din Asturia.