Dorit de Manchester, Zidane are alte planuri! Dezvaluirile de ultim moment ale agentului sau: "Acesta e clubul sufletului sau"

Dupa despartirea de Real Madrid, Zinedine Zidane s-a retras pentru perioada din viata fotbalistica, insa acum este dorit de mai multe echipe din Europa.

Agentul francezului, Alain Migliaccio a dezvaluit, intr-un interviu pentru Journal du Dimanche cateva dintre motivele despartirii lui Zidane de Real Madrid.

"Era epuizat, foarte nervos, a decis sa isi ia o perioada de pauza si nu se va razgandi", a explicat Migliaccio.

Totodata, agentul lui Zidane a vorbit si despre posibilitatea ca francezul sa ajunga pe banca lui Manchester United - numele sau fiind vehiculat printre cele ale posibililor inlocuitori ai lui Jose Mourinho - sau la Juventus.

"Nu cred ca va merge in Anglia, nu se potriveste cu stilul lui, am vorbit cu el si nu e ceea ce ii place. In ceea ce priveste Juventus, exista o posibilitate, pentru ca e o poveste in spate, este clubul sufletului sau", a dezvaluit Migliaccio.

O alta echipa care se afla in criza in acest moment este Bayern Munchen. Nemtii ocupa abia al saselea loc in Bundesliga, lucrurile nu merg deloc bine nici in Champions League, iar Niko Kovac este in pericol.

Potrivit ziarului german Bild, doi dintre candidatii la scaunul de antrenor de la Bayern sunt Arsene Wenger si Zinedine Zidane.