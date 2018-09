Planic forteaza PLECAREA de la FCSB! Becali a intervenit imediat, dupa ce a fost amenintat de agentul fundasului!

Cu Balasa si Momcilovic accidentati, Bogdan Planic le da batai de cap celor de la FCSB.

Criticat pentru evolutia slaba din ultima perioada, Bogdan Planic e aparat de agentul sau, care sustine ca exista posibilitatea unei despartiri in pauza de iarna. Eintracht Frankfurt il urmareste in continuare pe jucatorul sarb, insa Becali i-a fixat un pret urias: 10 milioane de euro.

"Si pe mine m-a surprins jocul slab facut de Planic. In repriza a doua si-a mai revenit, dar a inceput prost”,a spus Duckadam. Agentul lui Planic a replicat imediat: "Domnule Duckadam, nu uitati ca se apropie iarna si, pac-pac, s-ar putea sa trebuiasca sa va cautati fundas central. Pana acum, cand a jucat in toate meciurile bine, nu l-ati mai criticat. Nu e normal ceea ce se intampla”, a spus impresarul lui Planic.

Gigi Becali intervine si spune ca Planic are contract pana in 2021 si nu se pune problema unei despartiri.

“Eu nu stiu ce a declarat Helmuth Duckadam pe la televizor de Planic, ca am fost la meci si nu am vazut, iar dupa meci am dat si declaratii la ziaristii care ma asteptau afara. Nu stiu nici ce a spus impresarul lui Planic.

Ca s-ar putea sa plece Planic in iarna de la noi si ca sa ne cautam fundasi? Asa a spus impresarul? Pai de ce sa plece? Planic are contract cu Steaua pina in 2021 si este cel mai bun fundas central al meu. Cum sa plece de la Steaua? Hai, ca sunteti tari! Si dupa accidentarile astea din echipa nu imi arde de nici o plecare. O fi vorbit si omul la suparare. Nu, tata, Planic nu pleaca nicaieri”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.