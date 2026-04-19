Naufragiatul: fostul star al FCSB-ului, de nerecunoscut, fără gol de 6 luni și jumătate!

Superliga noastră lansează niște vedete de carton! Ne convingem de acest lucru, periodic, când vedem în ce situații ajung jucătorii care făceau furori la noi și care, imediat ce au plecat în străinătate, și-au pierdut strălucirea.

Pe această listă s-a înscris, din păcate, și Ianis Stoica (23 de ani). La ultimele trei echipe din țară, fostul internațional de tineret a avut cifre remarcabile:

*Hermannstadt: 21 de goluri și 6 pase de gol în 62 de meciuri

*Universitatea Cluj: 9 goluri și 4 pase de go în 33 de apariții

*FCSB: 10 goluri și 6 pase de gol în 57 de partide

Cu un astfel de randament ofensiv, Ianis Stoica i-a convins pe portughezii de la Estrela Amadora, în vara anului trecut. Această grupare a achitat 1,3 milioane de euro pentru transferul lui Ianis Stoica de la Hermannstadt. Din păcate, mutarea n-a adus satisfacții, nici pentru jucător, nici pentru noul său club.