Naufragiatul: fostul star al FCSB-ului, de nerecunoscut, fără gol de 6 luni și jumătate!

Superliga noastră lansează niște vedete de carton! Ne convingem de acest lucru, periodic, când vedem în ce situații ajung jucătorii care făceau furori la noi și care, imediat ce au plecat în străinătate, și-au pierdut strălucirea.
Pe această listă s-a înscris, din păcate, și Ianis Stoica (23 de ani). La ultimele trei echipe din țară, fostul internațional de tineret a avut cifre remarcabile:
*Hermannstadt: 21 de goluri și 6 pase de gol în 62 de meciuri
*Universitatea Cluj: 9 goluri și 4 pase de go în 33 de apariții
*FCSB: 10 goluri și 6 pase de gol în 57 de partide
Cu un astfel de randament ofensiv, Ianis Stoica i-a convins pe portughezii de la Estrela Amadora, în vara anului trecut. Această grupare a achitat 1,3 milioane de euro pentru transferul lui Ianis Stoica de la Hermannstadt. Din păcate, mutarea n-a adus satisfacții, nici pentru jucător, nici pentru noul său club.
Ianis Stoica, fără gol de… 204 zile!
La Estrela Amadora, Ianis Stoica are 2 goluri și 3 pase de gol, în 30 de meciuri. Din păcate pentru el, aceste cifre nu spun toată povestea. Pentru că, în momentul de față, el e într-o mare criză de formă.
Astăzi, românul a fost titular în înfrângerea din deplasare cu Arouca, scor 0-1. Antrenorul Joao Nuno (40 de ani) l-a schimbat după 70 de minute. Această partidă doar a lungit seria meciurilor în care Ianis Stoica a fost zero barat!
În ultimele sale 17 apariții, la Estrela Amadora, Ianis Stoica n-a avut niciun gol și nicio pasă de gol!
Pe 7 decembrie 2025, în Estrela – Arouca (3-1), fostul jucător al FCSB-ului a avut două assist-uri. Ca să vedem când a înscris ultimul său gol, trebuie să ne întoarcem și mai mult în timp. Până pe 27 septembrie 2025! Adică, acum 204 zile. Atunci, Ianis Stoica și-a trecut numele pe lista marcatorilor în meciul Estrela – AFS (3-0).
Pe fondul evoluțiilor sale slabe, cota lui Ianis Stoica a scăzut la 1,5 milioane de euro pe site-ul transfermarkt.com. În momentul în care a semnat cu Estrela, românul era cotat la 2 milioane de euro.