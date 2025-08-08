Ajuns în Turcia, la Fenerbahce, "The Special One" forțează transferul unui titular de la campioana Italiei, un fotbalist extrem de apreciat de Cristi Chivu.



Deși legătura dintre Mourinho și Inter părea indestructibilă, cimentată de "tripla" istorică din 2010 și de afecțiunea arătată de fani la fiecare revenire a sa la Milano, portughezul pare dispus să o rupă. Tehnicianul lusitan a pus ochii pe un jucător de bază al Interului, iar insistența sa este văzută ca un act de trădare în mediul interist.



Elevul lui Chivu, ademenit cu bani mulți în Turcia



Jucătorul aflat în centrul atenției este fundașul brazilian Carlos Augusto. Considerat "pupilul" lui Cristi Chivu, antrenorul echipei de tineret a clubului, Augusto a impresionat atât de tare încât l-ar fi depășit în ierarhia echipei chiar și pe Federico Dimarco, unul dintre oamenii de bază din ultimii ani.



Potrivit tuttocalcioestero.it, Mourinho le-a cerut șefilor lui Fenerbahce să facă tot posibilul pentru a-l aduce pe Carlos Augusto la Istanbul. Ca de obicei, clubul turc este pregătit să pună pe masă o sumă uriașă atât pentru transferul jucătorului, cât și pentru salariul acestuia. Rămâne de văzut care va fi răspunsul oficialilor de la Inter și al fotbalistului brazilian la oferta venită din partea turcilor.

