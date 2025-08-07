VIDEO Merge treaba și fără Messi! Un alt campion mondial a ieșit la rampă la Inter Miami

Merge treaba și fără Messi! Un alt campion mondial a ieșit la rampă la Inter Miami
Echipa din MLS s-a calificat în sferturile Leagues Cup.

Lionel MessiLuis SuarezInter MiamiTadeo AllendeRodrigo de Paul

Echipa Inter Miami, fără starul argentinian Lionel Messi, s-a calificat în sferturile de finală ale competiţiei Leagues Cup, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formaţia mexicană Pumas UNAM, la capătul unui meci în cursul căruia atacantul uruguayan Luis Suarez a reuşit un gol şi două pase decisive, informează EFE.

Pumas au deschis scorul în minutul 34, prin Jorge Ruvalcaba, însă Inter Miami a restabilit egalitatea în finalul primei reprize prin campionul mondial argentinian Rodrigo De Paul, noul său recrut, după un assist al lui Suarez (45).

Experimentatul atacant uruguayan a adus-o apoi pe Inter în avantaj, transformând un penalty în minutul 59, înainte ca un alt argentinian, Tadeo Allende, să stabilească scorul final, zece minute mai târziu.

Lionel Messi, căpitanul lui Inter Miami, nu a putut evolua în acest meci, după ce a părăsit terenul accidentat, în partida precedentă cu Necaxa.

Graţie acestei victorii, Inter Miami a acumulat opt puncte şi şi-a asigurat calificarea în sferturile de finală ale acestei competiţii în care se înfruntă cluburi din MLS şi Liga mexicană şi pe care gruparea din Florida a câştigat-o în 2023, cu Messi pe teren, scrie Agerpres.

