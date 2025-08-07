Echipa Inter Miami, fără starul argentinian Lionel Messi, s-a calificat în sferturile de finală ale competiţiei Leagues Cup, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formaţia mexicană Pumas UNAM, la capătul unui meci în cursul căruia atacantul uruguayan Luis Suarez a reuşit un gol şi două pase decisive, informează EFE.

Pumas au deschis scorul în minutul 34, prin Jorge Ruvalcaba, însă Inter Miami a restabilit egalitatea în finalul primei reprize prin campionul mondial argentinian Rodrigo De Paul, noul său recrut, după un assist al lui Suarez (45).

Experimentatul atacant uruguayan a adus-o apoi pe Inter în avantaj, transformând un penalty în minutul 59, înainte ca un alt argentinian, Tadeo Allende, să stabilească scorul final, zece minute mai târziu.

