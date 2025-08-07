Zekirija Ramadani: ”O înfrângere atârnă întotdeauna greu pe umerii mei!”

Zekirija Ramadani a descris meciul de pe Arena Națională drept unul nebun. Tehnicianul macedonean a pus eșecul celor de la Drita pe seama lipsei de concentrare și este convins că astfel de erori nu se vor mai repeta la Priștina.

”A fost un meci nebun. O înfrângere atârnă întotdeauna greu pe umerii mei. Sunt mulțumit de felul în care am jucat timp de 60 de minute. Apoi ne-am pierdut concentrarea și am primit trei goluri, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în ultimele meciuri.

Suntem cunoscuți ca o echipă disciplinată, pentru că marcăm mult și primim puține goluri. Cumva, azi ne-am primit concentrarea. Așteptăm returul și suntem siguri că nu vom mai primi trei goluri, dar sigur putem marca trei goluri”, a spus Zekirija Ramadani la conferința de presă.

Elias Charalambous s-a arătat nemulțumit de tragerile de timp ale jucătorilor kosovari în timpul meciului, iar antrenorul lui Drita a fost întrebat despre acest lucru la conferința de presă. Ramadani spune însă că ambele formații au tras de timp. Antrenorul campioanei din Kosovo așteaptă un adevărat spectacol la Priștina.

”Probabil nu am arătat nicio emoție la cele două goluri marcate pentru a nu le transmite jucătorilor acest lucru pentru a-și menține calmul. Am încercat să le transmit mesajul că încă nu s-a terminat. În afară de golul din fază fixă, cred că celelalte două puteau fi evitate.

Dacă echipa mea este singura echipă care trage de timp, atunci îmi cer scuze, dar dacă echipa mea este doar una dintre echipe care trage de timp, atunci este parte din joc. Am venit aici să jucăm fotbal, ne-am purtat ca niște profesioniști și vom face acest lucru și la Priștina. Vă invit să veniți la meci și cu siguranță veți fi surprinși de fanii noștri și de atmosferă.

Avem suporterii aproape, sunt alături de noi și în momentele grele, sunt sigur că vor fi într-un număr mare. Cred că va fi o atmosferă festivă, pentru că la acest rezultat se poate întâmpla orice”, a continuat antrenorul celor de la Drita.

La finalul meciului, medicii de pe ambulanță au mers în vestiarul celor de la Drita. Inițial s-a crezut că ar fi vorba chiar de Zekirija Ramadani. La conferința de presă, antrenorul a explicat că medicii și-au făcut apariția în vestiar pentru un membru al staff-ului său: ”Nu, sunt un om foarte puternic”.

VIDEO Rezumatul meciului FCSB - Drita 3-2

