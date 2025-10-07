Modena s-a instalat în scaunul liderului în Serie B

În mod surprinzător, Modena FC este lider al clasamentului din Serie B, după disputarea a șapte etape. Echipa din Emilia-Romagna dăduse faliment în 2017 și a plecat la drum din Serie D, un an mai târziu. Acum este antrenată de Andrea Sottil (ex-Livorno, Catania, Pescara, Ascoli, Udinese, Salernitana, Sampdoria) și în lot se găsesc jucători valoroși, precum Leandro Chichizola, Pedro Mendes, Gregoire Defrel sau Giuseppe Caso.



Vedeta începutului de sezon este însă atacantul Ettore Gliozzi, care este golgheterul la zi al ligii secunde italiene. Acesta are cinci goluri marcate, dintre care trei din penalty, motiv pentru care fanii adverși îl tachinează cu apelativul "Cristiano Ronaldo", aluzie la numeroasele reușite de la punctul cu var ale portughezului, în perioadele petrecute la Real Madrid și Al Nassr.



Gliozzi este un jucător crescut de Sassuolo, care a mai fost legitimat la Forli, Sudtirol, Cesena, Padova, Robur Siena, Monza, Cosenza, Como și Pisa. În trecut, atacantul a fost coleg cu Marius Marin, Olimpiu Moruțan și Adrian Rus la Pisa, iar cum îl are coleg pe Cristian Căuz la Modena, un fundaș cu origini românești născut la Pordenone.



Clasamentul golghterilor din Serie B, după șapte etape disputate:

5 goluri - Ettore Gliozzi (3 penalty / Modena)

4 goluri - Joel Pohjanpalo (Palermo), Bohdan Popov (Empoli), Nicolas Schiavi (2 penalty / Carrrarese)

3 goluri: Agustin Alvarez (Monza), Leonardo Candellone (Juve Stabia), Riccardo Ciervo (Cesena), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Fares Ghedjemis (Frosinone), Andrea Olivieri (Pescara), Manolo Portanova (Reggiana), Giacomo Olzer (Pescara), Stiven Shpendi (Empoli), Mattia Bortolussi (1 penalty / Padova), Leonardo Mancuso (1 penalty / Mantova), Silvio Merkaj (1 penalty / SudTirol), Gabriele Moncini (1 penalty / Bari)

Foto - Getty Images

