Modena s-a impus în etapa din week-end din Serie C, 2-1 cu Imolese, golul victoriei fiind marcat de portarul Riccardo Gagno în prelungirile întâlnirii!

Degajarea perfectă a lui Gagno a adus o reușită vitală pentru liderul din Serie C, care are acum un avans de patru puncte față de echipa de pe locul al doilea, Reggiana, și visează la promovarea directă în Serie B, cu două runde înainte de finalul competiției ”clasice”.

Portarul în vârstă de 24 de ani a crescut la Brescia și joacă la Modena din 2019.

Modena's goalkeeper scores a 91st-minute winner from his own box ????

(via @ElevenSportsIT)pic.twitter.com/Nj0cqe5psf