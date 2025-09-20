Olimpiu Moruțan a fost titular în meciul de pe ”Panetolikos”, însă fotbalistul nu s-a putut bucura cu adevărat de victoria echipei sale.

Olimpiu Moruțan s-a accidentat din nou

Internaționalul român nu scapă de problema accidentărilor, iar Moruțan a părăsit din nou prematur terenul. Olimpiu Moruțan a rezistat doar 40 de minute contra lui Kifisia, iar Manuel Jimenez, antrenorul lui Aris, a fost forțat să îl scoată din teren.

Fotbalistul s-a prăbușit pe gazon în minutul 37 și, chiar dacă a avut parte de intervenția medicilor, nu a mai putut continua jocul. Jimenez l-a trimis pe teren în locul internaționalului român pe Pione Sisto.

La scurt timp după accidentarea suferită de Moruțan, Kifisia a rămas în zece jucători, după ce Chouchoumis a văzut direct cartonașul roșu.

Unicul gol al meciului a venit în minutul 87, când Gabriel Misehouy a înscris din pasa decisivă a lui Alvaro Tejero.

Când a început coșmarul lui Olimpiu Moruțan

Coșmarul lui Olimpiu Moruțan a început pe 23 aprilie 2024, în timpul unui meci dintre Ankaragucu și Beșiktaș din Cupa Turciei, când, cu doar câteva minute înainte de fluierul final, Moruțan s-a prăbușit pe gazon și a urlat de durere. Internaționalul român s-a înălțat la un duel aerian, însă, fără a fi atins de adversarul său, a aterizat greșit, a căzut pe gazon și nu s-a mai putut ridica.

După acel meci, Moruțan s-a ales cu o ruptură a tendonului lui Ahile, accidentare care nu i-a permis să meargă la EURO 2024 alături de echipa națională. Din acel moment, Moruțan a tot avut probleme cu accidentările.

