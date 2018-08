Pe langa Dennis Man, antrenorul Romei mai urmareste DOI jucatori din Romania! Ce nume a anuntat Di Francesco

Antrenorul Romei urmareste cu atentie jucatorii din Romania.

AS Roma a impresionat in sezonul trecut de Champions League, cand a eliminat Barcelona in sferturi. Italienii cauta intariri pentru noul sezon, mai ales ca Juventus l-a adus pe Cristiano Ronaldo de la Real Madrid.

Di Francesco este cu ochii pe campionatul romanesc si l-a ofertat deja pe Dennis Man, potrivit spuselor lui Gigi Becali. Man nu este singurul jucator interesant pentru Di Francesco.

Acesta a anuntat si alte doua nume care i-au atras atentia.

"Un jucator interesant roman este fiul lui Hagi, Ianis, si as spune si de fundasul dreapta al echipei din Cluj, Manea.", a spus Di Francesco in ProSport.

Antrenorul italian a lucrat cu Adrian Stoian.

"Adrian Stoian este un jucator pe care l-am dorit foarte mult la Pescara, pe vremea cand eram antrenor acolo. L-am vazut pe Adrian jucand la echipa Primavera si m-a impresionat pentru ca avea calitati de-a dreptul importante.", a mai spus antrenorul italian.