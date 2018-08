"O sa zica unii ca sunt nebun!" Gigi Becali a facut anuntul in privinta transferului lui Man: ce spune despre oferta de la AS Roma

Dennis Man nu pleaca de la FCSB. Cel putin nu in perioada imediat urmatoare.

Gigi Becali a declarat ca nu negociaza cu AS Roma pentru transferul lui Dennis Man pentru simplu fapt ca jucatorul nu este de vanzare in acest moment.

Becali spera sa obtina pe tanarul fotbalist mai mult decat ofera italienii, adica 15 milioane de euro.

"Man, la ora asta, nu poate pleca nici pentru 15 milioane de euro. Pentru ca nu il dau. O sa vedeti ca nu il dau. O sa zica unii ca sunt nebun, dar nu il dau pentru ca are 19 ani. Aseara a fost schimbat pentru ca asa a fost strategia lui Dica, sa-l odihneasca pentru Hajduk. Daca nu-l dau cu 15, inseamna ca vreau mai mult nu? Jucatorii tineri de la Steaua vor pleca doar pe sume pe care le merita. Eu vand fotbalisti. E posibil sa nu iau niciun ban pe el, nu e slefuit la ora asta. Nu e aur sau diamant. E om, e in functie de cum se pregateste, care e mentalitatea lui, ce intervine in viata lui. Man a confirmat doar 30%. Morutan, doar 10%", a declarat Gigi Becali la ProX.