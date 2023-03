Pe 9 ianuarie 20223, Gareth Bale (33 ani) a publicat un comunicat oficial, pe care l-a distribuit pe rețelele de social media, în care și-a anunțat oficial retragerea din fotbal. Astfel, galezul nu și-a mai dus până la capăt contractul cu Los Angeles FC, care era valabil până în vara acestui an.

La aproape trei luni de acel moment, celebrul jucător a fost prezent la partida din preliminariile pentru EURO 2024, dintre Țara Galilor și Letonia, câștigată de gazde cu scorul de 1-0.

Înaintea debutului meciului, Gareth Bale și-a luat rămas-bun în mod oficial de la fanii naționalei, în cadrul unui moment încărat de emoție.

"M-ați susținut pe mine, pe familia mea și echipele la care am evoluat, și cele mai slabe, dar și cele de top.

Nu vă pot mulțumi suficient. A fost o plăcere să joc în fața voastră întreaga carieră. Îmi va lipsi asta, dar continuați să-i susțineți pe băieți.

Fanii Țării Galilor sunt atât de speciali. Sper să ne vedem și pe viitor. Mulțumesc", au fost cuvintele jucătorului.

De-a lungul carierei, Gareth Bale a evoluat pentru Southampton, Tottenham Hotspur, Real Madrid și Los Angeles FC.

Apogeul a fost la gruparea de pe ”Santiago Bernabeu”, unde a câștigat 5 trofee UEFA Champions League, 4 Campionate Mondiale ale Cluburilor, 3 Supercupe ale Europei, 3 titluri în La Liga, o Cupă a Spaniei și 3 Supercupe.

