Starul lui Inter Miami a acceptat invitația de a participa la meciul de retragere al fostului său coleg de la națională, Carlos Tevez.

Potrivit informațiilor publicate de 433, prezența lui Messi a fost confirmată chiar de Tevez. Partida de gală va avea loc pe 20 decembrie, pe stadionul „La Bombonera”, arena lui Boca Juniors, club la care fostul atacant și-a început cariera.

Nume uriașe vor participa

Pe lista invitaților se află și Cristiano Ronaldo, marele rival al lui Messi din ultimele două decenii. Portughezul nu a confirmat oficial participarea, dar ar fi transmis că va fi prezent la eveniment.

Printre invitați se mai numără Sergio Aguero, Gabriel Batistuta, Juan Roman Riquelme, Martin Palermo, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Rio Ferdinand, Patrice Evra și Arturo Vidal. Roberto Mancini va ocupa banca tehnică.

Carlos Tevez a debutat la seniori pentru Boca Juniors, unde a marcat 38 de goluri în trei ani și a câștigat patru trofee. Ulterior, a jucat la Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City și Juventus.