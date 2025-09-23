EXCLUSIV Ionuț Lupescu s-a pronunțat după retragerea lui Mitriță: „Și eu am renunțat la echipa națională”

Alexandru Mitriță a luat decizia de a se retrage de la echipa națională. 

Fostul jucător al Universității Craiova a anunțat că se retrage din naționala României, în urma unei scrisori transmise pe pagina FRF.

Mitriță a luat această decizie la puțin timp după ce a fost convocat de Mircea Lucescu și a jucat doar 17 minute în amicalul cu Canada, după ce a venit tocmai din China.

Ionuț Lupescu nu îl condamnă pe Mitriță: „Și eu am renunțat la echipa națională”

Ionuț Lupescu a înțeles decizia luată de fotbalistul de 30 de ani și a subliniat că și el a luat o astfel de hotărâre.

„Kaiserul” a explicat că Mitriță a fost cel mai probabil nemulțumit de minutele primite la echipa națională.

„Și eu am renunțat la echipa națională când eram chiar foarte bun, am renunțat la un Campionat Mondial, din alte motive. El știe mai bine care e situația, dar probabil că și distanța aceasta despre care s-a tot vorbit.

Într-adevăr este complicat să joci în China, să dai tot acolo, iar apoi să vii și să joci la echipa națională. Era poate un mic sacrificiu într-adevăr, dar nu știu care este exact contextul acolo, care au fost discuțiile. Până la urmă fiecare e liber să hotărască”, a spus Ionuț Lupescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Alexandru Mitriță și-a anunțat retragerea luni, 22 septembrie, la doar câteva ore după ce fusese inclus de selecționerul Mircea Lucescu pe lista preliminară pentru meciurile din octombrie. Într-o scrisoare publicată de FRF, fotbalistul a explicat că parcursul epuizant din China și nevoia de a se concentra pe viitorul său și al familiei l-au determinat să facă acest pas.

Mitriță a adunat 25 de selecții și 4 goluri pentru România, debutând în martie 2018 într-un amical cu Israel.

