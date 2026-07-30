Andrea Pirlo, apărat după ce a fost acuzat de legături cu Rusia

Andrea Pirlo, apărat după ce a fost acuzat de legături cu Rusia Fotbal extern
SPORT.RO
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Clubul Dubai United a transmis un mesaj public de susținere pentru Andrea Pirlo, după ce italianul a fost vizat de controverse din cauza unor legături cu o companie din Rusia.

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Candidatura lui Andrea Pirlo pentru postul de selecționer al naționalei Italiei a stârnit numeroase controverse politice în Peninsulă, notează Gazzetta dello Sport. Parlamentarii italieni s-au opus vehement numirii sale, motivul principal fiind un contract de imagine pe care fostul campion mondial îl are în derulare cu o companie de pariuri din Rusia.

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Pirlo, susținut public de Dubai United

În contextul acestui scandal, clubul Dubai United, grupare pe care tehnicianul italian o pregătește din 2025, a ieșit public pentru a pune capăt speculațiilor și pentru a-și arăta sprijinul față de antrenor.

„În ultimele câteva zile au apărut în mass-media multe zvonuri privind viitorul lui Andrea Pirlo. O serie de mesaje nu au corespuns realității. Dubai United se bucură că, din sezonul trecut, antrenorul nostru principal este o asemenea legendă a fotbalului. Președintele clubului, Ilie Cebanu, conducerea, staff-ul tehnic și jucătorii îl susțin pe deplin. Andrea este dedicat lui Dubai United, iar clubul îi este complet dedicat lui Pirlo.

Acum ne pregătim pentru sezonul istoric de debut în ADNOC Pro League. Este o pagină importantă pentru club, iar toată atenția noastră este concentrată pe pregătirea și pe evoluțiile echipei. Îi invităm pe toți fanii noștri și pe iubitorii fotbalului din tot Dubaiul să vină la stadion, să susțină echipa și să devină parte din drumul lui Dubai United în Pro League”, au transmis reprezentanții echipei din Emiratele Arabe Unite.

Înainte de a face pasul spre Orientul Mijlociu, Andrea Pirlo a mai activat ca antrenor principal la formațiile Juventus, Sampdoria și Fatih Karagümrük.

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